Volkswagen: Markus Kleimann customer experience manager

Nell'ambito del progetto che prevede di incrementare l' attenzione ai propri clienti, Volkswagen ha creato la figura centrale del 'customer experience manager' (CXO) affidando a Markus Kleimann questa importante funzione.

La nuova unità interdisciplinare - che punta a rafforzare l'attenzione al cliente nell'era della mobilità digitale attraverso la gestione olistica dell'esperienza dell'utente - si interfaccerà con tutte le divisioni e regioni pertinenti, si legge nella nota di Volkswagen, e stabilirà un sistema completo di gestione dell'esperienza utente. Le richieste dei clienti e i loro feedback diventeranno l'obiettivo centrale dello sviluppo di veicoli e servizi durante tutto il loro ciclo di vita.

"Grazie alla crescente digitalizzazione dei veicoli - ha affermato Ralf Brandstätter, presidente del cda del marchio Volkswagen - si sono create nuove relazioni con i nostri clienti dentro e fuori le loro auto. Ora più che mai, un'esperienza del cliente integrata e una rapida implementazione dei requisiti del cliente sono diventati un elemento chiave di differenziazione".

Prima del suo ultimo incarico in Volkswagen, cioè la guida della serie di auto G3, Kleimann ha ricoperto incarichi come direttore dello sviluppo e direttore della strategia in Sud America e in Cina. In particolare è stato responsabile della definizione e dello sviluppo di prodotti specifici per il mercato e adattati alle esigenze dei clienti regionali come nel caso delle Volkswagen Virtus e Taigo in Brasile.