A Josep Maria Recasens strategia e sviluppo business Renault

Josep Maria Recasens è entrato a far parte del Gruppo Renault come senior vice president, con responsabilità per strategia e sviluppo del business, in sostituzione di Laurent Rossi che ricopriva questo ruolo fino allo scorso gennaio quando è stato nominato Ad di Alpine.

Recasens è entrato a far parte del comitato di gestione aziendale (CMC) e riferisce a Luca de Meo, Ceo del Gruppo Renault.

Laureato in ingegneria all'Università di Girona in Spagna nel 2000, con specializzazione in organizzazione industriale Recasens ha inoltre conseguito un master in Ingegneria dell'autoveicolo presso l'Università Politecnica della Catalogna (UPC) e un successivo MBA presso la Business School Esade.

Ha iniziato la sua carriera nel 2002 entrando in Seat SA ricoprendo diverse posizioni all'interno dell'azienda, nelle aree di ricerca e sviluppo, pianificazione del prodotto o progetti internazionali guida, tra cui il progetto Ateca dal 2012 al 2016. Nominato chief strategy officer e segretario generale di Seat SA nel 2017, con il compito principale di dare impulso alla futura mobilità sostenibile e alla trasformazione digitale dell'azienda, Recasens è diventato nel 2020 chief strategy officer, segretario generale e responsabile per gli affari pubblici, prendendo anche la guida del piano Future Fast Forward di Seat SA.