Stellantis: Jean-Pierre Ploué guiderà rinascita Lancia

Il chief design officer di Stellantis, Jean-Pierre Ploué, si occuperà personalmente del design di Lancia dal Centro Stile di Torino. "La rinascita di Lancia è una sfida molto entusiasmante. È un marchio iconico, cui vogliamo restituire il ruolo centrale che ha rivestito in passato in Europa, sfruttando il suo enorme potenziale" afferma.

Jean-Pierre Ploué potrà contare "su un team snello e dedicato al marchio, che ruoterà intorno a giovani designer ricchi di talento".

"Do il benvenuto a Jean-Pierre Ploué. Sono davvero onorato che un gruppo di professionisti così eterogeneo lavori insieme per il successo di Lancia" commenta Luca Napolitano, ceo di Lancia.