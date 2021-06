Mark Farries nuovo chief financial officer del Gruppo Lotus

Il Gruppo Lotus ha annunciato la nomina di Mark Farries nella posizione di chief financial officer (CFO), in sostituzione dello storico responsabile della finanzia Robert Gong, che si sposta in Cina nel quartier generale di Geely, l'azionista di maggioranza di Lotus. Farries, 44 anni, era entrato in Lotus all'inizio di quest'anno come responsabile delle finanze commerciale portando in azienda una vasta esperienza internazionale nel settore automobilistico, Farries - che è nato a Coventry e si è laureato alla Henley Business School - ha infatti lavorato recentemente all'interno del Gruppo Geely presso la London EV Company Ltd (LEVC) l'azienda specializzata in taxi e veicoli commerciali. In precedenza ha lavorato per 12 anni nel Gruppo Jaguar Land Rover e per un anno in Bentley.