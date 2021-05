Pawan Kumar Goenka nuovo amministratore Bosch Ltd in India

Pawan Kumar Goenka è il nuovo amministratore indipendente di Bosch Ltd, la società con cui il colosso tedesco dell'innovazione e dei servizi opera in India dal 1951. Goenka ha 66 anni e fino allo scorso primo aprile è stato Ceo e managing director della Casa automobilistica Mahindra and Mahindra Ltd.

Accreditato di aver costruito una forte base di ricerca e sviluppo in M&M e aver sviluppo un ampio portafoglio di prodotti, Goenka resterà in forza a Bosch Ltd fino al 20 maggio 2026.

Contestualmente a questo incarico, Bosch ha anche nominato Markus Bamberger come amministratore aggiunto, designato a diventare presidente del consiglio di amministrazione con effetto dal primo giugno 2021. Bamberger, che ha lavorato per più di 20 anni presso il Gruppo Merck, era da due anni in Robert Bosch GmbH come responsabile della gestione della conformità.

Il Gruppo tedesco ha anche annunciato la riconferma di S.V.

Ranganath, 68 anni, come amministratore indipendente per un secondo mandato di tre anni a decorrere dal primo luglio 2021.

Prima di andare in pensione dall'Indian Administrative Service, Ranganath ha ricoperto varie posizioni nel Governo dell'India e nel Governo del Karnataka.