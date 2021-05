Kate Ferry nuovo chief financial officer del Gruppo McLaren

Kate Ferry è il nuovo chief financial officer del Gruppo McLaren, dove è arrivata dalla precedente posizione di Cfo di TalkTalk Telecom Group PLC che ricopriva da 2017. Nella nuova posizione la Ferry risponderà direttamente al presidente esecutivo Paul Walsh e dovrà guidare la strategia finanziaria del Gruppo e le relazioni con gli investitori, oltre a supportare il più ampio sviluppo strategico di McLaren.

Laureata come dottor commercialista, Kate Ferry ha iniziato la sua carriera presso PricewaterhouseCoopers nella City di Londra lavorando principalmente nel settore dell'audit.

Dopo una esperienza di due anni in Dresdner Kleinwort Benson si è poi trasferita alla Merrill Lynch dove è diventata direttore dell'equity research team. Dopo quasi 10 anni nel settore bancario, la Ferry è entrata a far parte del gruppo di telecomunicazioni Carphone Warehouse PLC come direttore degli affari societari.

Partecipando alla fusione Carphone con Dixons Retail, è successivamente diventata membro del comitato esecutivo di Dixons Carphone PLC. E' anche non executive director and chair of audit committee della fondazione Greggs di Newcastle upon Tyne, collegata alla omonima catena di foodshop.