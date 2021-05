Richard Hudson direttore vendite London Electric Vehicle Co.

Richard Hudson è il nuovo direttore commerciale della London Electric Vehicle Company (LEVC), l'azienda del Gruppo Geely che è nata dal costruttore dei tradizionali taxi londinesi e che dal 2018, con il lancio del modello TX, è entrata nell'era della elettrificazione. Hudson ha oltre 20 anni di esperienza nell'automotive e gestirà in tutto il mondo le operazioni di vendita e post-vendita relative ai modelli LEVC TX e VN5.

Proviene da Bmw Group, dove per 8 anni è stato direttore delle vendite e del marketing e membro del consiglio di amministrazione di Bmw UK. Ha lavorato anche per Inchcape UK, dove era responsabile di tutte le vendite del nuovo ai privati, quelle corporate e dell'usato all'interno delle franchigie Bmw e Mini in tutto il Regno Unito.

"Sono personalmente lieto - ha detto Joerg Hofmann, Ceo di LEVC - che un comprovato esperto del settore come Hudson si unisca al mio team di appassionati manager per il settore del veicoli elettrici. Quello che LEVC sta vivendo è un momento entusiasmante dato ci espandiamo in una nuova era per il business con il recente lancio del nostro nuovo furgone elettrico VN5. Il nostro chiaro obiettivo strategico è far crescere il nostro marchio sia nel Regno Unito che in nuovi mercati, offrendo soluzioni di mobilità verde in tutto il mondo".