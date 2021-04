A Bettina Fetzer il marketing e la comunicazione di Mercedes

Mercedes-Benz ha avviato una completa trasformazione delle sue attività di marketing e comunicazione globali. Lo ha fatto unendo in una potente nuova 'unità' le competenze della stampa e del marketing per "rafforzare la presentazione coerente dei marchi dei prodotti dell'azienda e del marchio aziendale - si legge nella nota - con l'indirizzamento progressivo e incentrato sul cliente di tutti i gruppi-target. A questo si aggiungeranno la creazione centralizzata di tutti gli asset per i brand e i sub-brand (compresa la comunicazione data-driven con il cliente) e un ulteriore sviluppo della rete mondiale di agenzie 'personalizzate' per Mercedes-Benz.

Conseguentemente a questo cambiamento di strategia, Bettina Fetzer - attuale vicepresidente marketing globale di Mercedes-Benz AG - si occuperà della nuova macro area mentre Jörg Howe, che per 13 anni ha guidato la comunicazione della Stella a Tre Punte, si trasferirà a Daimler Truck come responsabile speciale per relazioni esterne e comunicazione, riferendo al presidente del consiglio di amministrazione di Daimler Truck AG, Martin Daum.

In questa riorganizzazione Tobias Just assumerà la posizione di head of corporate communications per Daimler AG e per Mercedes-Benz AG mentre Katja Bott resterà nella precedente posizione di responsabile della comunicazione di prodotto, tecnologia e brand di Mercedes-Benz AG, nonché della comunicazione di Mercedes-Benz Vans. "Mercedes-Benz è il marchio di auto di lusso di maggior valore al mondo - ha commentato Ola Källenius, presidente del consiglio di amministrazione di Daimler AG e di Mercedes-Benz AG - e adesso stiamo entrando nella fase più emozionante nella storia della nostra azienda. Con la riorganizzazione delle nostre attività di PR e marketing in tutto il mondo, stiamo creando le basi per comunicare in modo ancora più efficace la nostra leadership nelle auto a propulsione elettrica e nel software per veicoli".