Roland Bouchara presidente e Ceo Stellantis India

Nell'ambito della riorganizzazione delle sue attività in India, e in generale nella regione Asia Pacifico, Stellantis ha nominato Roland Bouchara presidente e Ceo della controllata indiana, che al momento lavora in quel mercato sui brand Jeep e Citroen. In precedenza Bouchara era senior vice president con responsabilità per vendite e marketing in quell'area.

Prima di questa carica, assunta nell'aprile del 2017, Bouchara faceva parte del team di manager internazionali del Gruppo Renault, dove ha lavorato complessivamente per quasi 14 anni, ricoprendo con sede ad Hong Kong il ruolo di svp sales and marketing per la regione Asia Pacifico e, in precedenza, di svp sales and marketing per i mercati europei di Gran Bretagna, Germania, Italia e Spagna. Dal 1982 al 1988 Bouchara ha invece maturato esperienze in settori diversi dall'automotive, come i Gruppi EY e Procter 6 Gamble.

Contestualmente alla nomina del nuovo presidente e direttore generale di Stellantis India, è stata attribuita - all'interno dell'area India e Asia Pacifico - la posizione di direttore dell'ingegneria, del design e della ricerca e sviluppo a Partha Datta, che proviene dal mondo FCA in quanto precedente presidente e direttore generale di FCA India Automobiles Private Limited.