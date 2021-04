Renault, arriva Luc Julia: esperto intelligenza artificiale

Il Gruppo Renault annuncia che Luc Julia, esperto mondiale di intelligenza artificiale e co-creatore della tecnologia Siri, entra a far parte del Gruppo in veste di direttore scientifico.

''L'arrivo di Luc Julia è una splendida notizia per l'azienda.

Il suo straordinario percorso nel campo dell'intelligenza artificiale, dei dati e della connettività degli oggetti, sarà di fondamentale importanza per accelerare lo sviluppo della nostra strategia e diventare un'azienda tecnologica che integra i veicoli. La Renaulution si basa sui talenti, sulle competenze e sull'inventiva dei team e noi siamo molto lieti di accogliere Luc in questo momento di trasformazione dell'azienda'', ha dichiarato Luca de Meo.

''Sono felicissimo e orgoglioso di entrare a far parte oggi del Gruppo Renault, fiore all'occhiello dell'industria automotive francese. Sono felice anche di partecipare alla partenza della Renaulution entrando a far parte dei team che costruiscono l'azienda automotive tecnologica del futuro. Insieme, basandoci sulle mie competenze in materia di interfaccia uomo-macchina ed oggetti connessi, svilupperemo nuove esperienze uniche per i nostri clienti dentro e fuori dai veicoli. Creeremo, pertanto, valore per le marche del Gruppo'', ha affermato Luc Julia.

La missione di Luc Julia sarà quella di sostenere le business unit e le marche nella progettazione e sviluppo della roadmap del Gruppo a livello di innovazione e tecnologie chiave per rispondere alle sfide della mobilità del futuro. A tale scopo, svolgerà il ruolo di esperto in una varietà di campi come l'intelligenza artificiale, le interfacce uomo-macchina, la connettività e i software. Supervisionerà le attività di ricerca e sviluppo su queste tecnologie ed innovazioni in previsione della loro integrazione nel piano prodotti e servizi del Gruppo.

Fungerà anche da interfaccia con gli attori e i partner chiave del settore, soprattutto nell'ambito della Software République.

Luc Julia avrà anche il compito di infondere la cultura tecnologica nelle funzioni e nelle marche. Ingegnere ed informatico franco-americano, nato a Tolosa 55 anni fa e specializzato nell'intelligenza artificiale, Luc Julia ha conseguito un master in matematica ed informatica presso l'Università Pierre et Marie Curie di Parigi, e successivamente ha ottenuto un dottorato in informatica presso l'École nationale supérieure des télécommunications di Parigi per poi iniziare la sua carriera nel 1994. Dal 2020, Julia è membro dell'Accademia Francese delle Tecnologie. A ottobre 2020, è stato insignito della Legion d'Onore dalla Segreteria di Stato responsabile del Digitale, come riconoscimento dei suoi lavori che hanno influenzato settori come l'intelligenza artificiale, le interazioni uomo-macchina, i media digitali ed altre tecnologie all'avanguardia.