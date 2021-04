Ferrari: Charlie Turner nominato Chief Content Officer

Charlie Turner assume la carica di Chief Content Officer alla Ferrari, una nuova posizione manageriale istituita dalla Società.

Charlie entra a far parte di Ferrari dopo aver ricoperto il ruolo di Direttore Editoriale di TopGear, trasmissione della BBC, dove nel corso degli ultimi dieci anni ha guidato la crescita e lo sviluppo di una delle più grandi community mondiali dedicata a tutti i temi riguardanti le auto e i motori.

In questo suo nuovo incarico, che assumerà nel corso dell'estate, avrà la responsabilità di sviluppare un approccio radicalmente innovativo alla creazione, elaborazione, distribuzione e commecializzazione di tutti i contenuti legati alla Ferrari. Applicando le competenze creative, editoriali e organizzative che hanno fatto di TopGear un fenomeno mediatico di successo globale, sia sui mezzi tradizionali che digitali, Charlie svilupperà e guiderà la strategia volta a definire Ferrari come un eccellente produttore di contenuti multimediali di alto profilo, da distribuire su tutte le piattaforme con l'obiettivo di informare e intrattenere la comunità degli appassionati della Ferrari, che continua a crescere in tutto il mondo. Charlie guiderà lo sviluppo delle relazioni commerciali inerenti ai contenuti di Ferrari con i principali gruppi media del mondo, oltre che con le piattaforme digitali e social media, in stretto coordinamento con i programmi che coinvolgono i partner e gli sponsor della Società.

"Siamo felici dell'arrivo di Charlie con questo nuovo ruolo di Chief Content Officer - ha dichiarato John Elkann, Presidente di Ferrari -. Le sue straordinarie doti di creatività e di eccellenza nella creazione di contenuti, insieme alla grande passione che nutre per Ferrari sono gli elementi perfetti che definiscono questo nuovo, importante incarico."