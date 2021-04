Domenico Gatti direttore Apollo Vredestein Europa sud-ovest

Apollo Vredestein, che è uno dei principali produttori europei di pneumatici di fascia alta, ha nominato l'italiano Domenico Gatti direttore del nuovo cluster per l'Europa sud-occidentale che comprende Spagna, Portogallo, Italia e Francia. Gatti è laureato alla Università del Sacro Cuore d Milano ed ha ottenuto un Master alla SDA Bocconi.

Ha iniziato la sua carriera in Pirelli, dove in quasi 20 anni ha guidando le attività commerciali in una serie di importanti mercati in Sud America ed Europa. Successivamente ha lavorato per Prometeon in Brasile come chief commercial officer ed è poi passato a FinTyre Group, dove ha ricoperto diversi ruoli come senior manager fino a diventare chief operations officer della divisione Tyre Retail. Nel gennaio del 2020 è entrato in Apollo Vredestein.

Comunicati anche altri cambiamenti all'interno della regione, con la creazione del nuovo ruolo di cluster customer care manager per l'Europa sud-occidentale assegnato a Ludovic Billot, in precedenza country manager per Spagna e Portogallo, Apollo Vredestein accoglie nella nuova squadra anche Simone Casetta, sales manager per Spagna e Portogallo. Casetta coordinerà le attività di vendita nei due paesi e collaborerà con altri team commerciali locali per sviluppare e realizzare gli obiettivi di vendita a lungo termine.