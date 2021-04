Tatjana Bister diventa responsabile di Bmw Welt a Monaco

Cambio di leadership al celebre centro espositivo e di comunicazione Bmw Welt a Monaco che è l'attrazione turistica più popolare della Baviera. A partire dal prossimo luglio Tatjana Bister, 51 anni, assumerà il ruolo di responsabile del settore da cui dipendono le mostre e i settori della cosiddetta 'esperienza internazionale' e il centro di consegna del Bmw Group. Tatjana Bister vi arriva dopo cinque anni come responsabile del punto vendita al dettaglio del Bmw Group a Vienna, dove era entrata nel 2016 dopo aver ricoperto diverse posizioni dirigenziali internazionali.

La Bister sostituisce Helmut Käs, 55 anni, che dal primo maggio è il nuovo capo di Bmw Group Classic e del Museo Bmw. Dopo aver guidato il Bmw Welt per quasi sette anni, Käs succede a Ulrich Knieps, andato in pensione alla fine del 2020. Prima del suo ruolo al Bmw Welt, Käs è stato responsabile del punto vendita Bmw di Fröttmaning a Monaco e ancora prima capo della concessionaria Mini Monaco.