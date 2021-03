Foschini nuovo Chief Marketing & Sales Officer Lamborghini

Automobili Lamborghini annuncia due cambi organizzativi, nell'ottica di conseguire una più razionale ed efficace gestione aziendale e integrazione dei processi in vista dell'ingresso dell'Azienda in una nuova fase.



Le attività di Marketing della Direzione Marketing & Communication sono riallocate nell'ambito della Direzione Commerciale e il nuovo ruolo di Chief Marketing & Sales Officer è assegnato a Federico Foschini, che mantiene ad interim la sua attuale posizione di Chief Procurement Officer di Lamborghini.



Le attività di comunicazione e social media passano al nuovo Head of Communication, Tim Bravo. Entrambe le funzioni riportano al Presidente e CEO, Stephan Winkelmann.



Federico Foschini torna ad assumere la responsabilità del dipartimento marketing, vendite e after sales, già guidato da settembre 2015 fino al termine del 2019, prima della sua nomina a Chief Procurement Officer. Laureato in Ingegneria Gestionale, Foschini fa parte della squadra Lamborghini da 22 anni, durante i quali ha assunto diversi incarichi di crescente responsabilità, prima in area Acquisti e in seguito come Chief Project Management Officer, fino alla nomina a Chief Commercial Officer nel 2015 e a Chief Procurement Officer a gennaio 2020.



Tim Bravo arriva in Lamborghini dopo la nomina, nel 2018, a Head of Communications del marchio francese Bugatti, ruolo che mantiene e che si aggiunge alla sua nuova responsabilità in Lamborghini nell'ambito delle relazioni con la stampa e gestione dei canali social. Tedesco di nascita, dopo una laurea in comunicazione all'Università di Bonn, inizia il suo percorso professionale nel settore della produzione televisiva e comunicazione digitale. Successivamente entra nel Gruppo VW nel 2011, con una prima esperienza presso il marchio SEAT a Barcellona. Nel 2014 passa in Porsche, nella sede di Stoccarda-Zuffenhausen, prima in qualità di portavoce per la comunicazione prodotto e un anno dopo come PR manager di Porsche Latin America a Miami, fino alla nomina nel 2018 come Head of Communications di Bugatti.