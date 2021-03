Alain Favey da giugno nuovo responsabile vendite Bentley

Alain Favey, manager ben noto e apprezzato in Italia per aver guidato la filiale di Citroen fra il 2005 e il 2007, è stato nominato responsabile delle vendite di Bentley, la marca luxury del Gruppo Volkswagen, posizione che occuperà dal prossimo giugno. Attualmente Favey è direttore delle vendite di Skoda, dove è arrivato nel 2017, ma in precedenza è stato responsabile delle vendite europee per la marca Volkwswagen e poi Ceo della Porsche Holding a Salisburgo.



Nato nel 1967 a l'Isle Adam, nel dipartimento francese della Val-d'Oise, è laureato alla École des autes études commerciales (HEC) di Parigi e nella prima parte della sua carriera professionale ha guidato dal 1997 in poi le organizzazioni commerciali di Citroën in Danimarca, in Belgio e Gran Bretagna.



Dopo essere stato direttore generale Citroën in Italia, nel 2007 è passato a Citroën France dove è stato nominato membro del board. Nel gennaio 2009 il passaggio a Volkswagen AG. In Bentley Favey prenderà la posizione di Chris Craft che andrà in pensione alla fine di aprile dopo tre anni con Bentley e un totale di 27 anni con il Gruppo Vw. In Skoda sarà invece sostituito da Martin Jahn.