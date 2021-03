Marc Lechantre nuovo responsabile veicoli usati Stellantis

Marc Lechantre è stato nominato responsabile veicoli usati di Stellantis. Nella sua nuova posizione, che raggruppa tutte le attività dei due precedenti Gruppi PSA e FCA, Lechantre riporterà a Philippe de Rovira, chief affiliates officer a capo dell'attività delle filiali di Stellantis. Entrato nel Gruppo PSA nel 2006 Lechantre era senior vice president del settore veicoli usati dal gennaio 2017.



In precedenza ha ricoperto una serie di incarichi chiave per il gruppo in Europa. In particolare, è stato nominato assembly shop general manager dell'impianto di Trnava nel 2007, general manager di Peugeot e Citroën nel Regno Unito nel 2011 e senior vice president, strategy and corporate planning per il Gruppo PSA nel 2013. Laureato alla celebre Scuola nazionale francese per la pubblica amministrazione ENA Lechantre ha ottenuto un master all'Istituto di studi politici Sciences Po Paris.