Stellantis: Santo Ficili nuovo responsabile Italia

Santo Ficili è stato nominato con effetto immediato country manager di Stellantis in Italia.

Ficili riporta direttamente a Maxime Picat, Region Chief Operating Officer Enlarged Europe di Stellantis.

Ficili, classe 1966, è entrato in Fiat nel 1987 dopo 3 anni di Scuola Aziendale Lancia. Dopo gli inizi nell'area after sales, Ficili ha maturato competenze nel settore dei veicoli commerciali e delle passenger car. Nel 2015 e' diventato responsabile per l'Emea di Mopar che racchiude le attività l post vendita dei marchi Fca. Dal 2019 e' a capo del Business Center Italy di Fca e responsabile delle Sales Operations Fca nell'area Emea.