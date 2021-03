Marelli, Sherry Vasa responsabile 'People and Organization'

Marelli, fornitore specializzato nel settore automotive a livello globale, ha annunciato oggi la nomina di Sherry Vasa come EVP, Chief People and Organization Officer.



Sherry Vasa è una manager con esperienza globale, avendo vissuto e lavorato durante la sua carriera negli Stati Uniti, in Asia/Pacifico e in Europa per aziende annoverate nella lista delle maggiori imprese "Fortune 500". Ha alle spalle oltre 20 anni di carriera in diversi ruoli di leadership presso Autoliv, il principale fornitore mondiale di sistemi di sicurezza per l'automotive, arrivando a ricoprire il ruolo di Executive Vice President, Human Resources, Sustainability & Corporate Communications.ate nella lista delle maggiori imprese "Fortune 500".



All'interno di Marelli, Sherry Vasa guiderà la nuova funzione "People and Organization", che incorpora le Risorse Umane, con l'obiettivo di focalizzarsi in maniera ancora più strategica sulle persone, sui team e sullo sviluppo organizzativo. La funzione avrà un ruolo fondamentale nella costruzione di un'organizzazione centrata sui valori e gli obiettivi di lungo termine di Marelli. Diversità e inclusione e Sostenibilità sono tra i valori fondanti di Marelli, cruciali per il futuro dell'azienda, e rientreranno nelle responsabilità della nuova funzione People e Organization.