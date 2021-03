A Jürgen Rittersberger finanza e affari legali di Audi AG

Dal prossimo aprile Jürgen Rittersberger diventerà membro del consiglio di amministrazione di Audi AG con responsabilità delle finanze e degli affari legali. dall'aprile 2021, mentre l'attuale CFO Arno Antlitz passerà con la stessa pozione al Gruppo Volkswagen, in sostituzione di succederà a Frank Witter. Prima di completare questo passaggio, Antlitz pubblicherà il bilancio annuale 2020 di Audi come previsto il 18 marzo. Attualmente Rittersberger è segretario generale e vicepresidente senior per la strategia di Volkswagen AG, posizione che ricopre dal settembre 2018. In precedenza, dal 2010 e fino al 2018, Rittersberger è stato segretario generale e vicepresidente per lo sviluppo aziendale di Porsche AG. Alla fine del 2015, Porsche lo aveva anche nominato rappresentante generale. Rittersberger è laureato in Business Information Technology alla University of Mannheim.