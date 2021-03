Ad Andrea Bandinelli le relazioni investitori di Stellantis

Stellantis ha affidato la responsabilità delle relazioni con gli investitori ad Andrea Bandinelli, che dal settembre 2017 era responsabile della comunicazione finanziaria del Gruppo PSA.



Bandinelli, che nella sua nuova posizione riporterà a Richard Palmer, direttore finanziario di Stellantis, è entrato a far parte del Gruppo PSA nel 2000 e prima della ultima posizione ha ricoperto diversi incarichi presso Banque PSA Finance (BPF), tra cui quello di amministratore delegato di PSA Banque France e di membro del comitato direttivo di Banque PSA Finance.



Bandinelli, 46 anni, è nato a Milano. E' laureato in ingegneria ed ha conseguito un master in economia aziendale e finanza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.