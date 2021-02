Scania, Christian Levin nuovo ceo e presidente

Il Consiglio di amministrazione di Scania ha nominato Christian Levin ceo e presidente del marchio.



La nomina sarà effettiva a partire dal prossimo primo maggio.



Attualmente membro dell'Executive Board di Traton SE e Chief Operating Officer di Traton Group, Christian Levin vanta oltre 20 anni di esperienza in Scania. Oltre alla sua nuova funzione in Scania, Christian Levin manterrà il suo ruolo di membro dell'Executive Board di Traton SE. Dal 2006 al 2010 Christian Levin è stato Amministratore Delegato di Italscania.



Levin succede a Henrik Henriksson che lascia Scania dopo 23 anni e oltre 5 come ceo per unirsi a H2 Green Steel, una nuova impresa che punta ad avviare la produzione di acciaio realizzato senza l'utilizzo di fonti fossili entro il 2024. Henriksson rimarrà in Scania finché Levin non assumerà il nuovo incarico di ceo.



Il nuovo ad si è unito a Traton SE nel 2019. Ha iniziato la propria carriera in Scania nel 1994 come trainee, nel corso degli anni ha ricoperto diversi ruoli manageriali. Levin vanta una vasta esperienza professionale a livello internazionale ed ha conseguito un Master of Science in ingegneria meccanica presso il Royal Institute di Stoccolma. Ha ricoperto i ruoli di Executive Vice President e Head of Sales & Marketing di Scania prima di approdare in Traton.