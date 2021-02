Auto aziendali, Martorelli confermato presidente Top Thousand

L'Osservatorio sulla mobilità aziendale Top Thousand ha confermato alla presidenza per il 2021 Gianfranco Martorelli, Fleet & Mobility Manager dell'azienda di telecomunicazioni TIM. Il rinnovo al vertice dell'Osservatorio, composto da Fleet e Mobility Manager di aziende nazionali e multinazionali attive in Italia (per una flotta complessiva di 98.250 veicoli), è arrivato all'unanimità al termine dell'Assemblea che ha anche delineato le prossime iniziative sul fronte della mobilità aziendale.



''Il 2021 deve rappresentare un anno di svolta per la mobilità aziendale - ha evidenziato Gianfranco Martorelli - che in Italia continua ad essere oltremodo penalizzata sul fronte normativo e fiscale. In particolar modo negli ultimi mesi, oltre alla pandemia i fleet manager hanno dovuto fronteggiare nuove complicazioni burocratiche. A tutto questo si aggiunge l'entrata in vigore del nuovo metodo di calcolo delle emissioni WLTP che ha determinato di fatto un innalzamento dei valori rilevati per tutti i veicoli''.



''Le flotte aziendali del nostro Paese - conclude Martorelli - vogliono continuare a giocare un ruolo strategico per accelerare il rinnovo del nostro parco circolante -il secondo più anziano d'Europa- e per la transizione verso una mobilità sempre più sostenibile, contribuendo alla diffusione più ampia di veicoli elettrici, ibridi e, più in generale, a basse emissioni.