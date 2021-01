Matt Windle è il nuovo amministratore delegato Lotus

Lotus, il costruttore britannico di auto sportive che dal 2017 fa parte del gruppo cinese Geely ha nominato il capo ingegnere Matt Windle nuovo amministratore delegato dell'azienda, in sostituzione di Phil Popham. Windle è già subentrato alla guida della Casa di Hethel, mentre Popham - che ha deciso di lasciare il suo ruolo per perseguire nuovi progetti personali - rimarrà alla Lotus fino alla fine di marzo per aiutare il trasferimento dei compiti e dei progetti. Windle, 49 anni, era diventato direttore esecutivo dell'ingegneria di Lotus da quando vi era ritornato nel 2017 - con la responsabilità del dipartimento di ingegneria e dell'espansione dell'attività di consulenza di Lotus Engineering - dopo esservi entrato nel 1998 come progettista CAD. Prima del 2017 ha lavorato per Caterham, Tesla e Volvo. In qualità di nuovo capo della Lotus, Windle sarà responsabile del rilancio del marchio con una gamma di modelli completamente rinnovata, a partire dalla hypercar elettrica Evija e dal nuovo modello, nome in codice Type 131, che sostituirà dal 2022 le attuali Elise, Exige ed Evora.