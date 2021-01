Anthony Lo nuovo responsabile del design globale di Ford

Ford ha nominato Anthony Lo responsabile del design globale, in sostituzione di Moray Callum che lascia l'azienda dell'Ovale Blu per pensionamento dopo 38 anni di attività nel settore. Moray Callum, fratello dell'ex designer Jaguar Ian Callum, aveva iniziato nel 1982 in Chrysler e successivamente aveva dato il suo contributo in PSA Group, Ghia e Mazda. Era entrato in Ford come vice-presidente del design nel 2014.



Anthony Lo arriva in Ford dopo aver lavorato per 10 anni ad Design Centre della Renault a Parigi, dove ha contribuito alla realizzazione dei concept Dezir e Trezor oltre che a numerosi modelli di serie. In precedenza Lo - che è laureato al Roayal College of Art di Londra ed aveva iniziato la sua attività in Lotus alla fine degli Ani '80 - ha guidato il design avanzato di Saab, Opel e Vauxhall.