Martin Daum presidente 2021 sezione Veicoli Commerciali ACEA

Il comitato direttivo dell'Associazione Costruttori Europei di Automobili (ACEA) ha nominato Martin Daum, attuale Ceo di Daimler Truck, alla presidenza per l'anno 2021 della sezione Veicoli Commerciali. Daum prende il posto di Henrik Henriksson, Ceo di Scania, che l'ha guidata nel 2020, affiancando Oliver Zipse Ceo del Gruppo Bmw che per l'anno in corso è il presidente dell'ACEA. ''Il cambiamento climatico è in cima all'agenda dell'industria dei veicoli commerciali come sfida fondamentale per l'umanità e l'economia globale - ha dichiarato Daum al momento dell'insediamento - La priorità numero uno quest'anno sarà quella di lavorare con i responsabili politici per spianare la strada a un trasporto stradale a emissioni zero. Questo processo deve accelerare ulteriormente poiché i nostri soci impiegano circa dieci anni per rinnovare completamente le loro flotte.



Avere un settore del trasporto merci su strada completamente neutrale in termini di CO2 entro il 2050 è il nostro obiettivo finale''. Daum ha sottolineato che ''la trasformazione del nostro settore verso la neutralità del carbonio sarà senza precedenti, sia in velocità che in scala. Siamo pronti a collaborare con tutte le parti interessate per implementare una chiara tabella di marcia che includa lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e rifornimento di idrogeno adatte ai camion e un quadro politico che rende le tecnologie a emissioni zero la migliore opzione per i nostri soci''.