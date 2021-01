A Stephen Norman vendite, post-vendita e marketing di Opel

Stephen Norman, un manager britannico ben noto in Italia per essere stato responsabile marketing mondo della marca Fiat tra il 2005 e il 2007, sarà dal prossimo primo febbraio il vicepresidente senior, con responsabilità per vendite, assistenza post-vendita e marketing della marca Opel nell'ambito di Stellantis. La posizione 'locale' di Ceo di Vauxhall (il brand britannico con cui vengono venduti in Gb i prodotti Opel) che era di Norman passa all'ex amministratore delegato Nissan GB Paul Willcox. Norman - che è laureato alla Univesità di Leicester - ha iniziato il suo importante percorso professionale in Leyland Espana nel dicembre del 1980, passando alla Rover France con l'incarico di dirigere il marketing nel 1987. Nel 1995 Norman è stato chiamato alla Volkswagen Group France dove è stato nominato successivamente direttore marketing, direttore vendite e marketing, direttore generale e presidente del comitato direttivo. Nel dicembre 2003 ha lasciato il gruppo tedesco ed è entrato in Fiat France, con la posizione di direttore generale. Nel luglio del 2005 il passaggio alla sede centrale di Torino, con il citato incarico di responsabile marketing mondo di Fiat. Nel 2007 viene chiamato in Renault e diventa senior vice president con responsabilità per il marketing. Infine nel 2014 il passaggio al Gruppo PSA prima con la stessa funzione di Renault e poi nel 2016 la nomina a senior vice president con responsabilità per il marketing e le vendite.