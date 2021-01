Jorg Escher nuovo direttore stabilimento Stellantis Eisenach

Jorg Escher è stato nominato direttore dello stabilimento Stellantis di Eisenach in Germania in sostituzione di Fernando Andreu, che assumerà la responsabilità di nuovi ruoli nell'organizzazione di produzione centrale di Stellantis.



Escher assumerà i'incarico dal prossimo primo febbraio 2021, gestendo la fabbrica del Gruppo ad Eisenach dove attualmente viene prodotta la Opel Grandland X, comprese le varianti ibride plug-in e le versioni a marchio Vauxhall. Laureato in ingegneria meccanica, Escher ha ricoperto vari incarichi presso Opel tra cui la gestione del progetto Vivaro, la direzione dell'ingegneria di produzione per General Motors in Cina e, infine, nel 2008 la nomina a responsabile dell'assemblaggio finale presso il sito produttivo Eisenarch in Germania del Gruppo PSA.