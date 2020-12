Jost Capito nuovo chief executive officer di Williams

La nuova proprietà della Williams, la Dorilton Capital, ha nominato l'ex capo della McLaren Jost Capito nella posizione di chief executive officer. Capito, 61 anni, è laureato in ingegneria ed ha iniziato la sua carriera nel reparto corse della Porsche nel 1989. Dal 1996 ha gestito il team Sauber di Formula 1 e nel 2001 è passato in Ford, come responsabile per le attività sportive e i veicoli ad alte prestazioni. Nel 2012 Capito è entrato in Volkswagen con direttore del motorsport del brand Vw ed ha guidato la squadra che ha conquistato il Campionato FIA World Rally nel 2013, nel 2014 e nel 2015. Nel 2016 è diventato CEO della McLaren Racing e nel 2017 è tornato in Vw diventando direttore generale delle due società Volkswagen R GmbH and Volkswagen Zubehor GmbH. Nella nuova posizione Capito riporterà al presidente della Williams Matthew Savage, mentre Simon Roberts - che ha assunto il ruolo di Acting Team Principal da quando Claire Williams ha lasciato l'azienda dopo lo scorso GP di Monza - riferirà direttamente a Capito.