Dianne Craig a febbraio presidente Ford International Market

Giro di poltrone a Dearborn, negli headquarters di Ford. Dianne Craig, attualmente Ceo of FordDirect, una piattaforma di marketing digitale che raggruppa i concessionari Ford e Lincoln, dal prossimo primo febbraio diventerà presidente di Ford International Market Group. In questa posizione sostituirà Mark Ovenden, che a quella data uscirà dall'azienda per andare in pensione. Sempre dal primo febbraio Gary Johnson, responsabile della produzione e degli affari del lavoro di Ford, terminerà la sua carriera e gli succederà John Savona, che guiderà la strategia di produzione mondiale, le migliori pratiche e lo sviluppo dei talenti aziendali, continuando a svolgere l'attuale incarico di responsabile della produzione per il Nord America. Infine, dal prossimo anno ma in questo caso a partire dal primo gennaio, Dave Filipe diventerà vicepresidente vehicle hardware modules e Chuck Gray vice president vehicle embedded software and controls. Entrambi copriranno inedite esponsabilità all'interno del nuovo modello operativo Ford introdotto a ottobre dal Ceo Jim Farley riportando a Hau Thai-Tang, capo piattaforma prodotti.