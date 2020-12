Arno Antlitz nuovo direttore finanziario Gruppo Volkswagen

Arno Antlitz, attualmente membro del consiglio di amministrazione di Audi AG con responsabilità per finanza e affari legali, subentrerà come direttore finanziario del Gruppo Volkswagen a Frank Witter, al termine del contratto di quest'ultimo alla fine di giugno 2021. Tra i compiti fissati dall'azienda per il nuovo incarico ad Antlitz vi sono l'ulteriore incremento dell'efficienza e il raggiungimento dei risparmi decisi nell'ultima riunione del consiglio di sorveglianza. Nell'ambito della ridefinizione del consiglio di amministrazione di Volkswagen AG è stata decisa la separazione delle aree di responsabilità relative agli approvvigionamenti e ai componenti. Sarà inoltre istituita una nuova funzione nel CdA, denominata 'tecnologia' che sarà guidata dal primo gennaio 2021 da Thomas Schmall, attuale Ceo di Volkswagen Group Components all'interno di Volkswagen AG. Con il nuovo incarico Schmall sarà responsabile in maniera trasversale nell'azienda di tutte le attività di Group Components, compresi la commercializzazione delle piattaforme del Gruppo Volkswagen a terzi, lo sviluppo e costruzione di celle batteria e del relativo approvvigionamento, le aree ricarica e sistemi di ricarica e le rispettive joint venture a livello mondiale. Sempre dal primo gennaio 2021, Murat Aksel guiderà la divisione acquisti del Gruppo mantenendo la propria funzione di membro del consiglio di amministrazione del marchio Volkswagen con responsabilità per gli acquisti. La separazione delle aree approvvigionamenti e componenti è stata decisa dal Gruppo per consentire a Murat Aksel di concentrarsi pienamente sull'ottimizzazione dei costi per i materiali a livello di Gruppo. I tre nuovi membri del consiglio di amministrazione di Volkswagen AG - Antlitz, Schmall e Aksel - firmeranno un contratto triennale, in conformità con le indicazioni del nuovo codice di corporate governance tedesco.