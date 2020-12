A Nicole Mommsen la comunicazione globale Gruppo Volkswagen

Dal prossimo primo gennaio Nicole Mommsen sarà la nuova responsabile della comunicazione globale del Gruppo Volkswagen, in sostituzione di Peik v. Bestenboste.



Nella sua nuova posizione la Mommsen, che è entrata in Volkswagen dallo scorso agosto proveniente da da Goldman Sachs, riferirà direttamente al Ceo Herbert Diess. Peik v. Bestenboste - si legge nella nota di Volkswagen - lascia l'azienda come parte di un accordo di pensionamento pianificato dopo 12 anni di carriera e, in particolare, dopo aver ricoperto questa funzione di vertice dal 2016. Come ha ricordato il Ceo Herbert Diess, ''Peik v. Bestenboste ha guidato le comunicazioni aziendali in sicurezza attraverso l'era della crisi del diesel, della trasformazione e del coronavirus''. Prima di entrare in Volkswagen, Nicole Mommsen è stata responsabile delle comunicazioni di Goldman Sachs nelle regioni di lingua tedesca (Germania, Austria e Svizzera) per 4 anni e in precedenza, aveva guidato le comunicazioni esterne globali del gruppo scientifico e tecnologico Merck a Darmstadt. La Mommsen ha iniziato la sua carriera nel 2000 come giornalista di Bloomberg News e si è poi trasferita come head of financial communications nel 2007 alla Deutsche Post DHL. Successivamente la Mommsen è stata per 4 anni direttore della società di consulenza strategica per le comunicazioni del Gruppo Brunswick. Laureata alla Università Rheinische Friedrich-Wilhelms di Bonn e titolare di un master alla Northwestern University di Evanston, nello Stato Usa dell'Illinois, la Mommesen ha anche seguito un periodo di apprendistato al quotidiano Usa Chicago Tribune.