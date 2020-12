Peter Olah nuovo direttore interior design di Skoda Auto

Dallo scorso primo dicembre Peter Olah è il nuovo direttore dell'interior design di Skoda Auto, posizione che amplia quella di responsabile dell'architettura degli interni che gli era stata attribuita nel 2015. Nel suo nuovo ruolo Olah - che risponde a Oliver Stefani, responsabile del design di Skoda - dovrà gestire del il design degli interni in tutte le gamme Skoda comprendendo dunque l'architettura degli interni, la progettazione degli elementi di controllo (ovvero l'interfaccia utente) e la progettazione dell'esperienza utente (UX), nonché la selezione di colori, tessuti e materiali.



Laureato all'Università Tecnica Slovacca di Bratislava, Olah ha fondato un suo studio di design prima di entrare nel 2002 nel Gruppo Volkswagen presso lo Skoda Design Studio. In quell'ambito è stato nominato designer senior nel 2005. Un anno dopo, Olah si è trasferito al Volkswagen Group Design Center Europe a Potsdam e ha lavorato a progetti per vari marchi del Gruppo Volkswagen e nel 2007 è tornato in Skoda come responsabile dei progettio di design. Successivamente ha gestito il team di interior design, details e human machine Interface (HMI. Dal 2015 Peter Olah è responsabile dell'architettura degli interni di tutti i modelli Skoda. Olah ha anche disegnato trofei per i vincitori del Tour de France e ha lavorato alle coppe per il Campionato mondiale di hockey su ghiaccio IIHF.