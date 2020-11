Paul Jacobson nuovo chief financial officer General Motors

Dal prossimo primo dicembre Paul Jacobson entrerà a far parte di General Motors come executive vice president e responsabilità di chief financial officer (CFO), Jacobson, che ha 48 anni, proviene da Delta Air Lines dove ricopriva l'identico incarico di CFO e nella nuova posizione risponderà a Mary Barra, presidente e Ceo di General Motors. John Stapleton, che svolgeva pro tempore la funzione di Cfo di GM dallo scorso 31 agosto, tornerà alla sola posizione che ricopre dal gennaio 2014 di chief financial officer per il Nord America. Jacobson è entrato in Delta come analista finanziario nel 1997, dove ha ricoperto diversi incarichi, tra cui quello di vicepresidente senior responsabile della tesoreria. Nel marzo 2012 ne è diventato chief financial officer. Laureato in gestione dell'aviazione alla Auburn University, Jacobson ha conseguito successivamente un Master in Business Administration presso la Owen Graduate School of Management della Vanderbilt University.