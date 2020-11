Mercedes Benz Roma, da gennaio Marco Terrusi presidente e ad

Dal primo gennaio 2021 Marco Terrusi succederà a Benito De Filippis nel ruolo di presidente e amministratore delegato di Mercedes-Benz Roma.Quarantasei anni, laureato in ingegneria e sposato con tre figli, Marco Terrusi vanta una lunga esperienza nel mondo dell'automotive, sia in ambito wholesale che retail.



Terrusi inizia il suo percorso professionale in FCA, ricoprendo vari incarichi: dallo sviluppo del prodotto alla logistica, fino ad assumere la responsabilità delle vendite flotte. Nel 2008, dopo sette anni nel Gruppo torinese, entra a far parte del Gruppo Daimler come International Key Account Manager a Stoccarda. Nel 2009 rientra in Italia come Responsabile Flotte di Mercedes-Benz Italia. Nel 2012 viene chiamato a dirigere le vendite Mercedes-Benz Passenger Cars di Mercedes-Benz Roma per poi passare, nel 2017, all'attuale posizione di Direttore Customer Service.



''Auguro a Marco il mio più grande in bocca a lupo per questa nuova, importante sfida professionale, ma allo stesso tempo voglio ringraziare Benito per il grande contributo che ha dato in tutti questi anni alla crescità della nostra filiale italiana - ha dichiarato Vittorio Braguglia, director Own Retail MBC & VANS Europe di Mercedes-Benz AG - Sono certo che Marco sia la persona giusta per assicurare continuità ed eccellenza nel percorso di cambiamento e innovazione che oggi siamo chiamati ad affrontare''.