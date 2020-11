Valéo prepara successioni, Périllat sarà Ceo da gennaio 2022

Christophe Périllat, attuale direttore delle operazioni del colosso francese della componentistica Valéo, ne diventerà dal gennaio 2022 il nuovo Ceo. La decisione del consiglio di amministrazione prevede infatti la separazione delle funzioni di presidente e AD da quella data, a partire dalla quale l'attuale amministratore delegato Jacques Aschenbroich ne assumerà la presidenza fino alla fine del suo mandato nel maggio 2023. Per accompgnare questo 'iter' Périllat è stato nominato la settimana scorsa vicedirettore generale di Valéo. Laureato in ingegneria alla Ecole polytechnique e titolare di una seconda laurea alla prestigiosa Mines Paris Tech, Périllat ha ottenuto un master in business administration alla HEC Paris. Entrato nel 1995 nell'azienda aerospaziale Labinal Safran, Périllat è poi passato nel 2000 al Gruppo Valéo, occupando posizioni di crescente importanza fino alla nomina a direttore delle operazioni nel 2011.