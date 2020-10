Elmar Degenhart Ceo Continental AG lascia per ragioni salute

Elmar Degenhart, che negli ultimi 11 anni ha guidato come Ceo il colosso tedesco delle forniture auto Continental AG, ha comunicato che si dimetterà dal prossimo 30 novembre a causa di problemi di salute. Degenhart, che ha 61 anni, ha chiesto all'azienda di anticipare la risoluzione del suo contratto, prima della scadenza naturale nel 2024, per poter seguire cure sanitarie preventive immediatamente necessarie. L'uscita di Degenhart - che secondo fonti di stampa dovrebbe essere sostituito da Nikolai Setzer, a capo del settore forniture automotive - verrà confermata in una riunione del consiglio secondo quanto stabilito dal presidente Wolfgang Reitzle.