Won Kyu Kang, nuovo responsabile di Kia Design Innovation

Kia Motors ha comunicato la nomina dal prossimo novembre di Waon Kyu Kang che entrerà nel Gruppo coreano come vicepresidente e responsabile del settore Kia Design Innovation nell'ambito del Kia Design Center situato a Namyang. Kang, al pari di altri importanti manager della Casa coreana - come Albert Bierman o Karim Habib - e in particolare dal proviene dalla Bmw dove, come ultimo step della sua carriera, è stato creative director allo studio Bmw Group Designworks a Shanghai. Nella sua nuova posizione Kang risponderà al capo del design Habib, che ha commentato questo inserimento sottolineando che contribuirà allo sviluppo strategico del design di Kia, ''dando forma ai futuri progetti di design sia per gli esterni che per gli interni nell'intero portafoglio di prodotti''. In particolare, Kang aiuterà Kia adi assumere un ruolo di primo piano nell'evoluzione verso l'elettrificazione, giocando un ruolo primario nello sviluppo dei veicoli elettrici previsti dalla strategia Plan S di Kia.