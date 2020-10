Lisa Brankin managing director Ford of Britain and Ireland

Dal prossimo primo novembre Lisa Brankin assumerà la carica di managing director di Ford of Britain and Ireland, la società che gestisce tutte le attività di marketing, vendita e assistenza dell'Ovale Blu in quell'area.



La Brankin, che nella nuova funzione risponderà a Jon Williams, vicepresidente vendite di Ford Europa, era già AD di Ford Britain and Ireland ad interim dall'inizio di ottobre, in sostituzione di Andy Barratt che ha deciso di ritirarsi dalla Ford dopo 40 anni di servizio. ''Lisa Brankin ha evidenziato una grande leadership per molti anni nel team Ford of Britain - ha commentato Roelant de Waard, vicepresidente marketing, vendite e assistenza oltre che direttore generale veicoli passeggeri di Ford Europa- ed è la persona giusta per portare avanti l'attività nel nostro più grande mercato in Europa''. In precedenza la Brankin è stata direttore veicoli passeggeri di Ford of Britain and Ireland e prima ancora direttore vendite di Ford of Britain. Fino al 2019 è stata direttore marketing Ford of Britain e, fino all'agosto 2016, direttore dealer operations.



Entrata in Ford nel settembre 1990 come tirocinante laureata, la Brankin ha ricoperto vari ruoli nelle funzioni di vendita, marketing e comunicazione di Ford. Nella precedente posizione di direttore passenger vehicles sarà sostituita da Anthony Ireson attuale direttore customer service division, Ford of Britain and Ireland.