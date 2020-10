Jens Marquardt responsabile costruzione prototipi nuove Bmw

Jens Marquardt, che è l'attuale direttore di Bmw Group Motorsport, è stato chiamato dall'azienda di Monaco ad assumere dal prossimo primo novembre la responsabilità della fabbrica pilota che nella riorganizzazione delle attività di sviluppo e ricerca, costruirà i prototipi delle vetture di serie. In questa nuova posizione Marquardt gestirà le attività dell'impianto pilota dove 700 specialisti potranno seguire contemporaneamente sei progetti di nuovi veicoli. A capo di Bmw Group Motorsport, l'azienda di Monaco ha conferito l'incarico a Markus Flasch, Ceo di BMW M GmbH, che dirigerà ad interim entrambi i settori.

''Jens Marquardt è stato responsabile del nostro coinvolgimento nel motorsport dal 2011 - ha commentato Frank Weber, membro del board di Bmw AG con responsabilità per lo sviluppo - e durante questo periodo, abbiamo ottenuto un grande successo: i titoli DTM nel 2012, 2014 e 2016, così come varie vittorie complessive e di classe a classiche di endurance come Daytona, Spa e, più recentemente, la gara di 24 ore al Nuerburgring. La responsabilità dell'impianto pilota per la costruzione dei prototipi - ha sottolineato Flasch - è un ruolo fondamentale nel processo di sviluppo. Con il metodo di lavoro agile e la sua esperienza nel motorsport, Jens Marquardt darà un nuovo impulso ai progetti''.