Wayne Griffiths da ottobre sarà nuovo presidente di Seat

Dal prossimo primo ottobre sarà Wayne Griffiths, nella nuova posizione di presidente, a guidare Seat la marca spagnola del Gruppo Volkswagen. Carsten Isensee - attuale presidente ad interim nominato dopo l'uscita di Luca De Meo - proseguirà come vicepresidente finanze e IT. Lo ha deciso il consiglio di amministrazione di Seat, guidato dal presidente del comitato esecutivo del Gruppo Volkswagen Herbert Diess. Griffiths continuerà come amministratore delegato e presidente del marchio Cupra e, per il momento, anche come vicepresidente esecutivo commerciale dell'azienda. ''Griffiths è uno dei dirigenti più qualificati del gruppo - ha dichiarato Diess - e nel corso degli ultimi anni, ha portato le vendite SEAT a raggiungere livelli record e sta guidando lo sviluppo del brand Cupra. Ha il mio pieno supporto e sono sicuro che porterà avanti il percorso di successo di Seat''. Diess ha inoltre espresso la propria gratitudine a Carsten Isensee per il suo operato come presidente ad interim, poiché ''ha assunto la leadership e la responsabilità in un periodo segnato dagli effetti del Covid-19 e ha garantito la continuità dell'operatività del business''.



Griffiths ha iniziato la sua carriera presso la concessionaria di auto di suo padre in Inghilterra, prima di studiare international management e tedesco a Leeds (Regno Unito).



Griffiths è sempre stato legato al Gruppo Volkswagen. Ha cominciato nel 1989 in Audi AG, a Ingolstadt. Dopo aver lavorato in Seat tra il 1991 e il 1993, è ritornato nel marchio dei Quattro Anelli, svolgendo diversi incarichi di responsabilità nella divisione commerciale in vari mercati. Nel 2016 Griffiths è stato nominato vicepresidente commerciale di Seat e a gennaio 2019 ha assunto l'incarico di amministratore.