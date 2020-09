Fabio Sangermano project manager e-mobility FCA Germania

Fabio Sangermano è stato nominato project manager e-mobility di FCA Germania, una nuova carica nell'ambito della creazione di un dipartimento di mobilità elettrica per accelerare lo sviluppo di servizi ed elettrificazione delle gamme di tutti i suoi marchi. Nel suo nuovo ruolo Sangermano riporterà a Maria Grazia Davino, Ceo di FCA Germania, coordinando marketing e rispetto dei requisiti in tutte le aree funzionali del Gruppo in quel mercato e supportando anche gli obiettivi per la CO2.



Laureato alla Johann Wolfgang University di Francoforte, Sangermano dopo una breve esperienza in INBAS (società di servizi) ha iniziato la sua carriera in Fiat Chrysler Automobiles Germania nel 2008 dove ha ricoperto diversi incarichi, in particolare nel reparto formazione. Nel 2011 Sangermanoè diventato sales training specialist presso FCA Germania e nel 2015 è diventato responsabile della formazione dei venditori in quel mercato per i marchi Alfa Romeo e Jeep. Dopo la nomina nel 2017 a responsabile della customer experience per FCA in Germania, Sangermano è stato incaricato dal 2019 di gestire l'esperienza cliente e la formazione FCA Germania.