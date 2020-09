Klaus Zellmer nuovo responsabile vendite marketing marca Vw

Uno degli incarichi globali più importanti nella gestione della marca Volkswagen, quello della vendita, del marketing e del post-vendita, è stato affidato a Klaus Zellmer che succede a Juergen Stackmann nel comitato di direzione di Vw con queste funzioni. Zelmer era il presidente e Ceo di Porsche Cars North America (PCNA) ed anche Ceo di Porsche Digital Inc, la controllata che si occupa delle attività digitali per quei mercati. Laureato in business administration, Zellmer era entrato in Porsche nel 1997, ricoprendo ruoli in Nord America e in Germania. Prima di diventare Ceo di Porsche Cars North America, era stato responsabile dei mercati emergenti e di oltremare. La posizione di Zellmer in PCNA è stata assegnata a Kjell Gruner, in precedenza chief marketing officer e global vice president marketing di Porsche AG.