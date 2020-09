Arnaud Belloni in Renault Group nel team vendite e marketing

Arnaud Belloni, che dal 2015 era senior vice president global marketing, communication e sport della marca Citroen, entrerà a far parte dal prossimo 15 novembre del top management del Gruppo Renault, andando - si legge nella nota - ''a rafforzare i team vendite & marketing del Gruppo, riportando al Ceo Luca de Meo''. Per Belloni si tratta di un ritorno alle origini, visto che dopo la laurea alla ESC Compiègne in business administration, un master alla Thames Polytecnich London School e un master alla TBS Education (e una breve esperienza nel merchandising) era entrato nel 1993 in Renault, occupandosi di immagine e servizi. Nel 1999 il suo passaggio al Gruppo Volkswagen in Francia con responsabilità idella direzione del prodotto e poi del marketing della marca Skoda. Belloni è poi passato nel 2004 in Fiat dove ha guidato per il mercato francese la comunicazione del marketing per i marchi Fiat, Alfa Romeo e Lancia ed è poi diventato country manager Francia per Lancia. Nel 2011 Belloni è entrato a far parte dei team del Fiat Chrysler Automobiles Group a Shanghai come vice president marketing Regione Asia Pacifico per 8 marchi in 12 Paesi. Infine nell'agosto del 2015 l'ingresso in PSA.