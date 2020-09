Christian Stein direttore comunicazione marche Renault Group

Christian Stein è stato nominato direttore della comunicazione delle marche del Gruppo Renault, una nuova posizione creata nell'ambito del progetto di evoluzione dell'organizzazione varata dal Ceo Luca De Meo e focalizzata sui brand. A partire dal prossimo 15 novembre Stein sarà operativo in questa nuova funzione riportando a Catherine Gros, direttore della comunicazione, affari pubblici, impatto sociale e sostenibile del Gruppo Renault. La missione di Stein - si legge nella nota - sarà quella di sviluppare, lavorando a fianco di Frédéric Texier, direttore comunicazione del Gruppo, la comunicazione delle marche e dei prodotti garantendo la coerenza con quella del Gruppo.

Stein, 50 anni, proviene da Seat dove era dal 2015 era direttore comunicazione e relazioni istituzionali. Dopo la formazione alla Saint-Louis de Gonzague e alla Emlyon Business School, Stein è entrato in PSA nel 1998 alla Banque PSA Espana, passando poi a Peugeot Bruxelles, dove nel 2004 è diventato direttore marketing. Nel 2008 si è trasferito alla Peugeot Motor Company UK sempre come direttore marketing dove è rimasto fino al 2011, anno del passaggio in Seat con la prima carica di global marketing director.