Arnaud Deboeuf direttore industriale e logistica Gruppo PSA

(Automotive Cell Company) jv tra PSA e Total, Deboeuf è entrato anche a far parte del Comitato Esecutivo di Groupe PSA. Laureato all'Ecole Polytechnique e all'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Arnaud Deboeuf ha quasi 30 anni di esperienza nel settore automobilistico. È entrato a far parte di Groupe PSA nel settembre 2019 come direttore della strategia Industriale, dopo aver ricoperto posizioni senior in Renault. ''Arnaud Deboeuf è un leader riconosciuto nel settore automobilistico - ha commentato Carlos Tavares, Ceo del Gruppo PSA - con un ricco background professionale. Sono felice di accoglierlo nel Comitato Esecutivo, dove potrà dare un contributo decisivo alle prossime sfide. Vorrei anche ringraziare Yann Vincent che è stato un leader di primo piano nella crescita di Groupe PSA dal 2014 e ho piena fiducia nella sua capacità di creare e sviluppare la nuova joint venture ACC, che sarà il pilasto della nostra transizione energetica verso una mobilità pulita, sicura e accessibile. Con le nomine di questi due direttori, rafforziamo il potenziale della nostra azienda, in vista della nascita di Stellantis, un futuro attore di riferimento nel settore automobilistico globale''. (ANSA)