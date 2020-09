Skf Industrie, Aldo Cedrone nuovo amministratore delegato

Aldo Cedrone è stato nominato amministratore delegato di Skf Industrie. Lo ha deliberato il consiglio di amministrazione. La nomina è operativa da oggi primo settembre. Ezio Miglietta, in carica dal 2015, mantiene la carica di consigliere e continua a ricoprire il ruolo di direttore vendite del mercato industriale italiano e responsabile globale dei programmi di sviluppo dedicati ai Distributori Industriali Skf.

"Ringrazio Ezio Miglietta - sottolinea il presidente Aurelio Nervo - per aver guidato in modo solido la società sia nei momenti di crescita sia nell'ultimo e difficile periodo del suo mandato. A nome di tutto il consiglio di amministrazione formulo i migliori auguri di buon lavoro al nuovo amministratore delegato Aldo Cedrone".

Aldo Cedrone, ingegnere, in Skf dal 1985, ha ricoperto diversi incarichi di respiro internazionale nel corso della sua carriera nel Gruppo Skf. Nel 2015 è stato nominato Bearing Manufacturing Automotive Market Director, divenendo responsabile di tutte le unità in Skf per la produzione di cuscinetti per il settore Automotive; successivamente ha ricoperto - e ricopre tuttora - il ruolo di Skf Ball Bearing Cluster Director, con la responsabilità di tutte le unità di produzione in Europa, Asia e Americhe dei cuscinetti radiali rigidi a sfere per applicazioni industriali e automotive.