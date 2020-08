A Mirko Sgodda vendite, marketing e clienti di Daimler Bus

Novità dal prossimo primo ottobre nel consiglio di amministrazione di Daimler Bus, con l'ingresso nel board di Mirko Sgodda che assume la responsabilità delle vendite, del marketing e del servizio clienti. Sostituirà Ulrich Bastert che dopo 35 anni di carriera in Daimler, andrà in pensione. Nel suo nuovo ruolo, Sgodda riporterà a Till Oberwoerder, direttore della divisione autobus di Daimler e presidente del consiglio di amministrazione di EvoBus.



Attualmente Sgodda, che ha 46 anni, è responsabile Integrity & Legal di Daimler Trucks & Bus. Entrato in Daimler nel 2002, Sgodda ha lavorato in varie posizioni nell'ambito delle vendite per tutti i marchi del Gruppo. Tra le varie iniziative ha sviluppato strategie di rete e implementato con successo portafogli di prodotti e servizi specifici per i veicoli commerciali. Dal 2010 al 2013 Mirko Sgodda è stato responsabile dello sviluppo della rete di vendita presso Daimler Central & Eastern Europe, Africa and Asia (DCAA) ed è stato responsabile della gestione di tutti i marchi del Gruppo in più di 120 mercati. Nel 2013 gli è stata affidata l'area business development presso Mercedes-Benz Retail a Berlino come membro del consiglio di amministrazione, prima di passare nel 2017 all'attuale posizione in Daimler Trucks & Bus.