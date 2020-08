Franco Fenoglio lascia presidenza veicoli industriali Unrae

Franco Fenoglio ha rassegnato le dimissioni dal consiglio direttivo di Unrae (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) e contestualmente dal ruolo di presidente della sezione veicoli industriali - dove era stato eletto nell'ottobre del 2015 - a partire dal prossimo 31 luglio 2020. Fenoglio, che è presidente e amministratore delegato di Italscania, ha commentato: ''È stato per me un grande onore rappresentare il settore dei veicoli industriali in tutti questi anni. Credo però sia giunto il momento di rassegnare le dimissioni e lasciare che qualcun altro assuma la guida della sezione con un nuovo progetto per il prossimo triennio''. Nel suo messaggio Fenoglio ''ringrazia Unrae, gli associati, le istituzioni, le associazioni di settore, la stampa, le aziende di trasporto e di logistica e tutti coloro che hanno collaborato con la Sezione Veicoli industriali in questi anni. Mi auguro davvero che, anche grazie al lavoro di Unrae, il settore del trasporto possa continuare a godere della giusta attenzione ed acquisire sempre più importanza''. Nato nel 1953 a Pinerolo, Fenoglio ha una laurea in scienze politiche all'Università di Torino ed una 'honoris causa' in scienze aziendali. Fenoglio ha maturato una grande esperienza nel settore dei veicoli industriali, rivestendo negli anni alti livelli di responsabilità internazionale in ambito vendite, marketing e business development, in importanti aziende del settore come Iveco e Piaggio. Entrato nell'aprile 2012 in Italscania Spa nell'aprile 2012, assumendo dapprima l'incarico di amministratore delegato e dal maggio 2015 anche di presidente della stessa.