Alan Wexler responsabile innovazione e crescita di GM

General Motors ha annunciato oggi la creazione di una nuova funzione nel proprio management, quella della gestione dell'innovazione e della crescita, e ha assegnato dal prossimo 17 agosto la responsabilità di questo settore, come vice presidente senior, ad Alan Wexler. Riferendo al presidente e Ceo di GM Mary Barra, Wexler dovrà gestire la creazione, l'esecuzione e fornire sostegno alle strategie aziendali globali, compresa l'identificazione di future opportunità di crescita e la promozione dell'innovazione in tutta l'azienda. La nuova organizzazione per l'Innovazione e la crescita riunirà diversi team all'interno di GM focalizzati sull'innovazione e sulle opportunità di futuri sviluppi, inclusi i Global Connected Services, i Data and Customer Insights e il team di innovazione e strategia.Wexler è l'ex presidente e Ceo della società di trasformazione del business digitale Publicis Sapient, azienda del colosso francese Publicis Group, in cui è entrato nel 1998.



Laureato alla Rider University di Lawrenceville (NJ) Wexler prima di entrare a far parte di Sapient ha guidato la società di consulenza in materia di gestione e tecnologia Dektek dal 1987 al 1998.