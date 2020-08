Michael Klein responsabile produzione globale Daimler Buses

Michael Klein è il nuovo capo della produzione globale di Daimler Buses e amministratore delegato di EvoBus GmbH con responsabilità per la produzione, in sostituzione di Marcus Nicolai che ha lascia l'azienda dopo oltre 23 anni di servizio. Klein, 56 anni, era prima della nomina il responsabile del servizio clienti e ricambi (CSP) di Daimler Buses, posizione che sarà ora affidata a Bernd Mack, già a capo della gestione degli accordi internazionali e dei veicoli usati presso Daimler Buses.Michael Klein ha iniziato la sua carriera in Daimler nel 2003 come Cfo presso EvoBus (UK) Ltd. a Coventry nel Regno Unito. Nel 2007 ha assunto la responsabilità delle vendite fra brand presso la Daimler AG di Stoccarda e un anno più tardi è tornato a Daimler Buses, diventando inizialmente responsabile del controllo delle vendite di EvoBus GmbH, tra cui il business CSP (Customer Services & Parts) e le filiali. Alla fine del 2012, Klein è diventato responsabile del servizio clienti e parti, gestendo l'attività post-vendita di Daimler Buses. In questo ruolo Klein ha tra l'altro aperto la strada alla futura attività di Daimler Buses introducendo nuove offerte di servizi digitali con il marchio OmniPlus per l'accesso diretto all'acquisto dei ricambi Mercedes e Setra.